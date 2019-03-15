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Васильков: Україну чекатиме велика армія прихильників у Португалії

14:26 228 Читать на русском
Васильков: Україну чекатиме велика армія прихильників у Португалії
Микола Васильков / 112.ua

Прес-аташе Андрія Шевченка поділився інформацією щодо підтримки збірної в рамках Експерт-клубу, організованого ФФУ до старту національної команди у відборі до Євро-2020.

 

"У Португалії збірну України зустрічатиме така армія, як і в Україні. 1500 людей буде в аеропорту, потім окупують готель – вони знають, де футболісти проживатимуть. Вже контактували зі мною з Порту, з Лісабона. Там наші вболівальники голодні до приїзду збірної України.

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Готуємося не до тиску в Португалії, а до великої підтримки. Розраховуємо, що на нашому гостьовому секторі буде не просто декілька сотень, а, якщо дозволить квота УЄФА, декілька тисяч вболівальників", – поділився Васильков.

Нагадаємо, що збірна України на виїзді зіграє проти Португалії 22 березня. Початок поєдинку о 21:45.

Джерело: Футбол 24
Теги
Україна Україна Збірна України Португалія - Україна Микола Васильков
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