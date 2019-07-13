Василий Кравец сыграл 50 минут в спарринге с Райо Вальекано

Защитник Леганес Василий Кравец получил игровое время в контрольном матче против Райо Вальекано.

Товарищеские матчи

Леганес – Райо Вальекано – 2:2

Голы: Мерино, 72, Гамбау, 90 – Кабайеро, 24, Поцо, 70

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Леганес в товарищеском матче встретился с Райо Вальекано. Поединок прошел в формате 4 таймов по 25 минут. Украинец Василий Кравец вышел на поле в третьей части поединка.

Сначала команда из района Вальекас имела преимущество в 2 мяча, но Леганес сумел создать камбэк и отыгрался на 90-й минуте встречи.

В прошлом сезоне в составе Леганеса выступал Андрей Лунин, который вышел на поле только 6 раз.