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Василий Кравец сыграл 50 минут в спарринге с Райо Вальекано

14:21 22 Читати українською
Василий Кравец сыграл 50 минут в спарринге с Райо Вальекано
Василий Кравец (справа) / ФК Леганес

Защитник Леганес Василий Кравец получил игровое время в контрольном матче против Райо Вальекано.

Товарищеские матчи

Леганес – Райо Вальекано – 2:2

Голы: Мерино, 72, Гамбау, 90 – Кабайеро, 24, Поцо, 70

Лунин cдружился с конкурентом и звездным новичком Реала, стал жертвой техники Браима, а завершил день Зидана триумфом

Леганес в товарищеском матче встретился с Райо Вальекано. Поединок прошел в формате 4 таймов по 25 минут. Украинец Василий Кравец вышел на поле в третьей части поединка.

Сначала команда из района Вальекас имела преимущество в 2 мяча, но Леганес сумел создать камбэк и отыгрался на 90-й минуте встречи.

В прошлом сезоне в составе Леганеса выступал Андрей Лунин, который вышел на поле только 6 раз.

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Теги
Испания Василий Кравец Василий Кравец Райо Вальекано Райо Вальекано Межсезонные сборы Товарищеские матчи Леганес Леганес Украинцы за рубежом
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