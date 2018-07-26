Ващуку должны вручить подозрение по делу долга Гусеву, – адвокат

Адвокат экс-игрока киевского Динамо Олега Гусева Юрий Лещенко уверен, что следствие должно вручить подозрение другому экс-динамовцу Владиславу Ващуку в совершении уголовного преступления по факту незаконного завладения средствами своего бывшего партнера по команде.

Как сообщалось, еще в конце 2008 года Гусев занял Ващуку средства в размере 60 тыс. Долларов из банка путем снятия с расчетного счета денег и передачи их непосредственно Ващуку. С тех пор он вернул ему лишь 10 тыс. долларов.

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"После этого между ними были нормальные отношения, были регулярные телефонные звонки со стороны Гусева, на что Ващук отмечал, что он отдаст деньги, но позже, у него нет средств. Это продолжалось долгое время, потом Гусев сказал, чтобы Ващук написал ему расписку , но тот отказался, и после этого даже начал не признавать, что брал у Гусева средства", – рассказал адвокат Гусева на пресс-конференции в четверг.

Лещенко отметил, что во время передачи средств Гусев лично не присутствовал. Он телефонным звонком дал распоряжение руководителю банковского подразделения, чтобы тот непосредственно выдал Ващуку эти средства. "Ващук и Гусев были VIP-клиентами этого банка, их знали лично", – пояснил он.

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Адвокат указал, что средства Ващук взял в 2008 году на "развитие бизнеса" и обещал отдать в течение двух месяцев. По словам Лещенко, в конце 2017 года Гусев понял, что Ващук не собирается отдавать ему долг.

В рамках расследования этой ситуации были допрошены 6 свидетелей, в том числе, администраторы киевского Динамо, работники банка, в частности, руководитель отделения, который непосредственно предоставлял средства Ващуку, когда их снимали со счета Гусева. Была получена соответствующая справка, где указано, что были сняты средства и переданы физическому лицу.

"То есть у следствия есть все основания, чтобы вручить Ващуку сообщение по подозрению по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой; карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества)", – заявил адвокат Гусева.

Но он указал, что следствие началось в конце января 2018 года и продолжалось до конца апреля. После этого уже три месяца абсолютно никаких следственных действий не происходит, следствие не ведется, по ходатайству потерпевшей стороны нет никакой реакции.

"Например, говорят о необходимости очной ставки, но сам Ващук и его адвокат постоянно ее переносят, ссылаясь на занятость. Мы считаем, что есть влияния каких-то других факторов, которые мешают двигать это дело до логического завершения. Это не дело, которое должно рассматриваться годами. Хотя срок давности для этого дела и составляет 15 лет", – подчеркнул Лещенко.