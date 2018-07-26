Ващуку мають вручити підозру по справі боргу Гусєву, стверджує адвокат

Адвокат екс-гравця київського Динамо Олега Гусєва Юрій Лещенко впевнений, що слідство має вручити підозру іншому екс-динамівцю Владиславу Ващуку у вчиненні кримінального злочину за фактом незаконного заволодіння коштами свого колишнього партнера по команді.

Як повідомлялося, ще у кінці 2008 року Гусєв позичив Ващуку кошти в розмірі 60 тис. доларів з банку шляхом зняття з розрахункового рахунку грошей і передачі їх безпосередньо Ващуку. З того часу він повернув йому лише 10 тис. доларів.

Ващук: Чому так себе веде Гусєв – я можу тільки здогадуватись

"Після цього між ними були нормальні відносини, були регулярні телефонні дзвінки з боку Гусєва, на що Ващук зазначав, що він віддасть гроші, але пізніше, бо в нього немає коштів. Це тривало довгий час, потім Гусєв сказав, щоб Ващук написав йому розписку, але той відмовився, і після цього навіть почав не визнавати, що брав у Гусєва кошти", - розповів адвокат Гусєва на прес-конференції у четвер.



Лещенко зазначив, що під час передачі коштів Гусєв особисто не був присутній. Він телефонним дзвінком дав розпорядження керівнику банківського підрозділу, щоб той безпосередньо видав Ващуку ці кошти. "Ващук і Гусєв були VIP-клієнтами цього банку, їх знали особисто", – пояснив він.

Ващук спростував наявність щодо себе відкритого кримінального провадження

Адвокат вказав, що кошти Ващук взяв у 2008 році на "розвиток бізнесу" і обіцяв віддати протягом двох місяців. За словами Лещенка, у кінці 2017 року Гусєв зрозумів, що Ващук не збирається віддавати йому борг.



В рамках розслідування цієї ситуації були допитані 6 свідків, в тому числі, адміністратори київського Динамо, працівники банку, зокрема, керівник відділення, який безпосередньо надавав кошти Ващуку, коли їх знімали з рахунку Гусєва. Була отримана відповідна довідка, де зазначено, що були зняті кошти і передані фізичній особі Владиславу Ващуку.



"Тобто у слідства є всі підстави, щоб вручити Ващуку повідомлення по підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою; карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна)", – заявив адвокат Гусєва.



Але він вказав, що слідство почалося в кінці січня 2018 року і тривало до кінця квітня. Після цього вже три місяці абсолютно ніяких слідчих дій не відбуваються, слідство не ведеться, на клопотання потерпілої сторони немає жодної реакції.



"Наприклад, кажуть про необхідність очної ставки, але сам Ващук та його адвокат постійно її переносять, посилаючись на зайнятість. Ми вважаємо, що є впливи якихось інших факторів, які заважають рухати цю справу до логічного завершення. Це не справа, яка має розглядатися роками. Хоча строк давності для цієї справи і становить 15 років", – підкреслив Лещенко.