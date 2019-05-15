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Ващук: Мне непонятны задачи, стоящие перед Динамо

15 мая 12:27 203 Читати українською
Ващук: Мне непонятны задачи, стоящие перед Динамо
Владислав Ващук / Соцсети

Экс-игрок Динамо Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча 30 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо.

 

"Шахтеру и Динамо нужно забыть об эмоциях, а показывать все в игре. И не апеллировать к арбитрам. А судьям нужно судить то, что есть. Неважно, нарушает игрок Шахтера или Динамо – всех надо наказывать. Люди, прежде всего, должны показывать уровень игры в футболе, а не вне футбола.

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Не знаю, насколько руководству Динамо важно то, что Шахтер в случае победы над Ингульцом станет самым титулованным клубом независимой Украины. Не буду угадывать. Сейчас мне непонятны задачи, стоящие перед Динамо", – цитирует Ващука "Террікон".

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Напомним, поединок 30 тура между Шахтером и Динамо состоится в среду, 22 мая, начало игры запланировано на 19:30.

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Владислав Ващук Владислав Ващук
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