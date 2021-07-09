Украинский форвард дисквалифицирован в Латвии за участие в договорных матчах – половину карьеры он провел в России
Нападающий Алексей Бабырь минимум год будет оставаться без большого футбола.
Украинский форвард Ноа Юрмала Алексей Бабырь отстранен от футбола на 12 месяцев, сообщает официальный сайт Латвийской федерации футбола.
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Его подозревают в участии в договорном матче чемпионата Латвии, который состоялся 29 мая и завершился поражением от Лиепаи со счетом 0:5. Кроме украинца, дисквалификацию получили еще два игрока Ноа Юрмалы – серб Боян Кнежевич и ганец Офосу Аппиа. Все трое также заплатят по тысяче евро штрафа.
Напомним, 31-летний Бабырь выступает за Ноа Юрмалу с весны этого года. До этого он играл за ТСК Таврию, которая базируется в оккупированном Крыму, а до этого несколько лет выступал за российские команды.
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