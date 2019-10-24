Варга: Может показаться, что Ребров тянет в Ференцварош украинцев, но это не так

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал, что главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров никогда не настаивал на том, чтобы клуб из Будапешта подписывал украинских футболистов.

"Со стороны может показаться, что Ребров тянет за собой украинцев, но это не так. Когда в Ференцвароше поинтересовались его пожеланиями относительно усиления, он сказал: "Мне нужны креативные игроки, национальность не имеет значения". Селекционная служба отправилась их искать в Южную Америку – Аргентину, Бразилию, Уругвай. Ни одного земляка Ребров в Ференцварош не привел", – цитирует Варгу Чемпионат.

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Напомним, в составе действующего чемпиона Венгрии выступают трое украинцев – Даниил Игнатенко, Александр Зубков и Игорь Харатин. Сегодня подопечные Сергея Реброва сыграют матч 3 тура Лиги Европы против московского ЦСКА.

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