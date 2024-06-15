"Все соперники на Евро очень крепкие, и сборная Румынии не зря заняла первое место в своей отборочной группе.

Румынии пророчат вылет с Евро-2024 в случае поражения Украине – команде Реброва окажут сумасшедшее сопротивление

Поэтому мы с уважением относимся к ней и другим командам в группе, но нам нужно прежде всего сосредоточиться на своей игре.

В Румынии хватает ярких игроков. Почти все играют за рубежом, в хороших клубах, поэтому я с большим уважением отношусь к соперникам", – цитирует Реброва официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок между Украиной и Румынией состоится 17 июня в Мюнхене. Начало матча в 16:00.

Сборная Украины провела две тренировки перед стартом на Евро-2024 – игроки примерили официальные костюмы