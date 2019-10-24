toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЕТЬЄН - ОЛЕКСАНДРІЯ СЛАВІЯ ПРАГА - БАРСЕЛОНА

Варга: Може здатися, що Ребров тягне у Ференцварош українців, але це не так

12:36 204
Варга: Може здатися, що Ребров тягне у Ференцварош українців, але це не так
Шандор Варга / Nemzeti Sport

Відомий футбольний агент Шандор Варга розповів, що головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров ніколи не наполягав на тому, щоб клуб із Будапешта підписував українських футболістів.

"З боку може здатися, що Ребров тягне за собою українців, але це не так. Коли у Ференцвароші поцікавилися його побажаннями щодо підсилення, він сказав: "Мені потрібні креативні гравці, національність не має значення". Селекційна служба вирушила їх шукати в Південну Америку – Аргентину, Бразилію, Уругвай. Жодного земляка Ребров у Ференцварош не привів", – цитує Варгу Чемпионат.

Ребров поскаржився на брак досвіду гравців Ференцвароша перед матчем з ЦСКА

Нагадаємо, у складі чинного чемпіона Угорщини виступають троє українців – Данило Ігнатенко, Олександр Зубков та Ігор Харатін. Сьогодні підопічні Сергія Реброва зіграють матч 3 туру Ліги Європи проти московського ЦСКА.

"Потяг до Освенциму": ультрас Ференцвароша встановили свої правила – хто підтримує Реброва і Ко?

blog_ava
Сент-Етьєн – Олександрія: анонс матчу Ліги Європи
08:30
3365
Теги
Світ Ференцварош Ференцварош Шандор Варга Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
6
хв
Динамо
22:00
Копенгаген
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук