Варга: Може здатися, що Ребров тягне у Ференцварош українців, але це не так

Відомий футбольний агент Шандор Варга розповів, що головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров ніколи не наполягав на тому, щоб клуб із Будапешта підписував українських футболістів.

"З боку може здатися, що Ребров тягне за собою українців, але це не так. Коли у Ференцвароші поцікавилися його побажаннями щодо підсилення, він сказав: "Мені потрібні креативні гравці, національність не має значення". Селекційна служба вирушила їх шукати в Південну Америку – Аргентину, Бразилію, Уругвай. Жодного земляка Ребров у Ференцварош не привів", – цитує Варгу Чемпионат.

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Нагадаємо, у складі чинного чемпіона Угорщини виступають троє українців – Данило Ігнатенко, Олександр Зубков та Ігор Харатін. Сьогодні підопічні Сергія Реброва зіграють матч 3 туру Ліги Європи проти московського ЦСКА.

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