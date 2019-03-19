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Мане стал главной целью Зидана на усиление Реала

00:51 25 Читати українською
Мане стал главной целью Зидана на усиление Реала
Садио Мане и Зинедин Зидан / Фото из открытых источников

Нападающий Ливерпуля Садио Мане имеет высокие шансы перебраться в Мадрид.

Руководство Реала серьезно настроено приобрести нападающего Ливерпуля Садио Мане, сообщает AS со ссылкой на France Football.

Мане заверил, что не собирается покидать Ливерпуль

Летом 2018-го сенегалец уже был близок к переезду на Сантьяго Бернабеу, но уход Зидана из лагеря "сливочных" сорвал трансфер.

Сейчас французский специалист вернулся в кресло главного тренера мадридцев и твердо намерен довести незавершенный переход до конца. По данным издания, 26-летний форвард уже дал предварительное согласие на переезд в Мадрид.

В текущем сезоне АПЛ Мане провел 29 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 3-мя ассистами.

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