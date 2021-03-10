Сезон 2020/21 вполне может стать для Рафаэля Варана последним в футболке Реала.

Французский центрбек ищет новый вызов и настроен покинуть Сантьяго Бернабеу ближайшим летом, сообщает AS.

Рамос близок к продлению контракта с Реалом

Действующий контракт Варана с Реалом рассчитан до июня 2022-го. Мадридцы не хотят отпускать лидера бесплатно, поэтому могут согласиться на продажу. "Сливочные" уже определились с двумя вариантами замены – Жюль Кунде (Севилья) или Пау Торрес (Вильярреал). Отмечается, что решение Варана никак не влияет на желание Реала подписать Дэвида Алабу.

Напомним, что француз перешел из Ланса к мадридцам летом 2011 года. Защитник трижды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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