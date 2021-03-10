Сезон 2020/21 цілком може стати для Рафаеля Варана останнім у футболці Реала.

Французький центрбек шукає новий виклик і налаштований покинути Сантьяго Бернабеу найближчого літа, повідомляє AS.

Рамос близький до продовження контракту з Реалом

Чинний контракт Варана з Реалом розрахований до червня 2022-го. Мадридці не хочуть відпускати лідера безкоштовно, тому можуть погодитися на продаж. "Вершкові" вже визначилися з двома варіантами заміни – Жюль Кунде (Севілья) або Пау Торрес (Вільяреал). Зазначається, що рішення Варана ніяк не впливає на бажання Реала підписати Девіда Алабу.

Нагадаємо, що француз перейшов з Ланса до мадридців влітку 2011 року. Захисник тричі ставав чемпіоном Іспанії та чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.

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