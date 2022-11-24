Гана солидно сыграла против Португалии. Первый тайм завершился без голов, а в начале второго судья назначил сомнительный пенальти для Роналду за фол Салису. Криштиану забил с 11 метров и установил рекорд чемпионатов мира.

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"Наш защитник сначала сыграл в мяч, а уже потом столкнулся с Роналду. Я не знаю, чем занимались судьи в тот момент. VAR спал, наверное. Как можно было даже не просмотреть повтор того эпизода? Безумие.

Я спросил, могу ли я пообщаться с арбитром после игры. Мне сказали, что он на совещании. Было бы не плохо, если бы судья потратил несколько минут своего драгоценного времени на тренера", – цитирует Отто Аддо SportBuzzer.

Португалия обыграла Гану (3:2) и возглавила группу после первого тура. В параллельном матче Уругвай расписал ничью с Южной Кореей.

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