Гана солідно зіграла проти Португалії. Перший тайм завершився без голів, а на початку другого суддя призначив сумнівний пенальті для Роналду за фол Салісу. Кріштіану забив з 11 метрів і встановив рекорд чемпіонатів світу.

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"Наш захисник спершу зіграв у м'яч, а вже потім зіткнувся з Роналду. Я не знаю, чим займалися судді в той момент. VAR спав, напевно. Як можна було навіть не переглянути повтор того епізоду? Божевілля.

Я запитав, чи можу поспілкуватися з арбітром після гри. Мені сказали, що він на нараді. Було б не погано, якби суддя витратив кілька хвилин свого дорогоцінного часу на тренера", – цитує Отто Аддо SportBuzzer.

Португалія переграла Гану (3:2) та очолила групу після першого туру. В паралельному матчі Уругвай розписав нічию з Південною Кореєю.

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