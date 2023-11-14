"Вживую казалось, что Бескоровайный фолил 100%. Ванат очень правдиво падал. В лучших традициях Милевского. Но на повторах я не заметил, где там был контакт.

Кривбасс – Динамо: УАФ вынесла официальный вердикт скандальному удалению Бескоровайного

Где фолил Бескоровайный? Написал после матча Ванату. Он ответил, что контакт был. Возможно, не очень сильный, но когда бежишь на высокой скорости, этого достаточно, чтобы потерять равновесие и упасть. Рядом с Ванатом находился другой защитник Стецьков, но он не успевал. Если трактовать падение Ваната, это однозначно не желтая, а красная", – сказал Вацко в эфире авторской передачи на Ютуб-канале.

Напомним, Динамо обыграло Кривбасс (2:0) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги. Самым резонансным эпизодом матча стало удаление Бескоровайного. Этот эпизод вызвал возмущение у представителей команды из Кривого Рога.

Кривбасс занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 27 турнирных пунктов. Динамо находится на 8 строчке с 19 баллами, но киевляне сыграли только 11 матчей чемпионата.

Динамо обыграло Кривбасс в скандальном матче УПЛ – Шовковский ярко дебютирует, странное удаление капитана, шоу Ваната