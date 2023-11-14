"Наживо здавалося, що Бескоровайний фолив 100%. Ванат дуже правдиво падав. У найкращих традиціях Мілевського. Але на повторах я не помітив, де там був контакт.

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Де фолив Бескоровайний? Написав після матчу Ванату. Він відповів, що контакт був. Можливо, не дуже сильний, але коли біжиш на високій швидкості, цього достатньо, щоб втратити рівновагу і впасти. Поруч із Ванатом був інший захисник Стецьков, але він не встигав. Якщо трактувати падіння Ваната, це однозначно не жовта, а червона", – сказав Вацко в ефірі авторської передачі на Ютуб-каналі.

Нагадаємо, Динамо обіграло Кривбас (2:0) в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги. Найрезонанснішим епізодом матчу стало вилучення Бескоровайного. Цей епізод викликав обурення у представників команди з Кривого Рогу.

Кривбас посідає третю сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 27 турнірних пунктів. Динамо перебуває на 8 сходинці з 19 балами, але кияни зіграли тільки 11 матчів чемпіонату.

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