Арис – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор поединка Лиги конференций
Подопечные Мирчи Луческу минимально уступили своему сопернику в выездном матче квалификационного раунда Лиги конференций.
Киевское Динамо стартовало в квалификации Лиги конференций, где подопечным Мирчи Луческу противостоял греческий Арис.
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Первая половина игры завершилась сухой ничьей, хотя голкипер "бело-синих" Георгий Бущан совершил несколько мощных сейвов.
Во втором тайме грекам удалось открыть счет в матче – на 69 минуте в воротах киевлян отличился Луис Пальма, который огорчил Бущана ударом с 11-метровой отметки.
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