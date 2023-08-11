Перед матчем Мирча Луческу откровенно признавался, что счет 0:0 его устроит. Но Арис сумел удивить главного тренера Динамо. Киевляне провально стартовали в евросезоне 2023/24 и серьезно рискуют вылететь уже в первом раунде.

Одно из немногих светлых пятен Динамо в Греции – Георгий Бущан, который спас команду от еще большего провала. Прилично выглядел и Владислав Кабаев, который посадивший трех соперников на желтую карточку и солидно "повозил" Мартина Монтойю – победителя Лиги чемпионов в составе Барселоны.

Об этом и не только – в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24". Юрий Гаврищак и Тарас Котив обсудили неудачный для Динамо матч в Салониках.

Динамо стартовало в Лиге конференций с поражения от Ариса – клоунада защитников, Бущан дарит надежду, вопрос к арбитру