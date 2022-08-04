Победный дебют ван Леувена в видеообзоре матча Заря – Университатя Крайова – 1:0
23:32 - Читати українською
Заря победно начала свой путь в еврокубковом сезоне 2022/23. Смотрите видеообзор встречи на "Футбол 24".
Первый тайм не порадовал большим количеством моментов, поэтому команды отправились отдыхать с нулями на табло. После перерыва Заря нарастила обороты и достигла своего.
Заря уверенно победила Университатю в квалификации Лиги конференций – луганчане провели первый за 9 месяцев матч
На 55-й минуте Чурко подал с углового, а 20-летний Денис Нагнойный уверенно пробил головой от газона. Луганчане имели еще несколько хороших моментов, но минимальное преимущество осталось до финального свистка. 1:0 – удачный дебют ван Леувена во главе Зари, однако через неделю нужно еще закрепить успех в Румынии.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter