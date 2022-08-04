Первый тайм не порадовал большим количеством моментов, поэтому команды отправились отдыхать с нулями на табло. После перерыва Заря нарастила обороты и достигла своего.

Заря уверенно победила Университатю в квалификации Лиги конференций – луганчане провели первый за 9 месяцев матч

На 55-й минуте Чурко подал с углового, а 20-летний Денис Нагнойный уверенно пробил головой от газона. Луганчане имели еще несколько хороших моментов, но минимальное преимущество осталось до финального свистка. 1:0 – удачный дебют ван Леувена во главе Зари, однако через неделю нужно еще закрепить успех в Румынии.