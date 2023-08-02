"Незадоволені результатом, не дуже хороший він для нас. По-перше, дуже погано провели перший тайм. Потім червона картка. У нас є багато молодих гравців, повинні давати їм грати. Всі ці причини привели до такого результату.

Скандальний гол Матвієнка і вилучення Бондаренка у відеоогляді матчу з Вересом – 1:1

Гол Шахтаря? Думаю, що 4-й арбітр був на лінії та бачив і контролював цю ситуацію. Я ще не дивився повторів, щоб сказати додатково. Але вважаю, що арбітри бачили, що там трапилося, і гол цілком закономірний.

З чим пов'язані заміни Зубкова та Гочолейшвілі? Ці гравці вже мали в пасиві жовті картки. Був вимушений замінити, щоб не було ще однієї червоної. Тим паче Зубков скаржився на деякі проблеми, він чекав на перерву та заміну.

Чи можна у пропущеному голі винити виключно Різника? Так.

Основна причина втрати очок з Вересом – ми не використали моменти, які були. Крім того, нещодавно мали гру, є певна втома від минулого матчу. Всі ці причини й привели до такого результату", – сказав Ван Леувен у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, "гірники" вийшли вперед у доданий час після скандального гола Матвієнка зі штрафного. За мить вони залишились у меншості – вилучення заробив Бондаренко. По перерві Верес зумів відігратись і втримав нічийний рахунок до фінального свистка.

Сенсація! Шахтар у меншості втратив очки – суперскандальний гол Матвієнка не врятував від нічиєї з Вересом