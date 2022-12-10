"Я не буду продолжать работать в должности главного тренера – делал это только в течение этого срока, поэтому это был мой последний матч. Я отлично провел время. Невероятно больно видеть, как нас выбили, особенно потому, что я сделал все возможное, чтобы этого не произошло.

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Я не могу себя в чем-то упрекнуть. За 20 главных матчей мы не проиграли ни одной игры. Я не знаю, сколько мы выиграли – вы можете узнать в Google, введите сборную Нидерландов, Луи ван Гал. Не думаю, что нас сегодня победили – только в серии пенальти", – цитирует ван Гала Goal.

Отметим, что 71-летний Луи ван Гал трижды возглавлял сборную Нидерландов: с 2000 по 2002 (не вышел на ЧМ), с 2012 по 2014 и с 2021 по 2022. В общем, наставник провел во главе "Оранье" и добыл бронзу на Мундиале в Бразилии.. В клубном футболе возглавлял Аякс, Барселону, АЗ Алкмаар, Баварию и Манчестер Юнайтед.

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