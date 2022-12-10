"Я не буду продовжувати працювати на посаді головного тренера – робив це лише протягом цього терміну, тому це був мій останній матч. Я чудово провів час. Неймовірно боляче бачити, як нас вибули, особливо тому, що я зробив усе можливе, щоб цього не сталося.

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Я не можу собі в чомусь дорікнути. За 20 головних матчів ми не програли жодної гри. Я не знаю, скільки ми виграли – ви можете дізнатися в Google, введіть збірна Нідерландів, Луї ван Гал. Не думаю, що нас сьогодні перемогли – лише в серії пенальті", – цитує ван Гала Goal.

Зауважимо, що 71-річний Луї ван Гал тричі очолював збірну Нідерландів: з 2000 по 2002 (не вийшов на ЧС), з 2012 по 2014 та з 2021 по 2022. Загалом, наставник провів на чолі "Ораньє" 63 поєдинки та здобув бронзу на Мундіалі в Бразилії. У клубному футболі очолював Аякс, Барселону, АЗ Алкмаар, Баварію та Манчестер Юнайтед.

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