Отчетный матч прозвали "последним танго" для Луи ван Гала и Лионеля Месси. Вероятно, эти две знаковые фигуры в Катаре прощаются с чемпионатами мира, и кому-то суждено было сделать это уже сегодня. О принципиальности противостояния в анонсе все отлично расписал Михаил Юхименко. Повторять не будем. Можете вернуться и почитать (если до сих пор не) даже после матча – текст тут.

Нидерланды на этом чемпионате мира предстали тактической командой, которая на каждый матч способна подготовить что-то особенное. Сегодня Лионель Скалони решил не отставать. Наставник Аргентины впервые на ЧМ-2022 со старта сыграл с тремя центральными защитниками, пожертвовав атакой. На острие остался только Альварес (Месси обычно действовал без привязки к позиции). Вероятно, такой план преследовал цель сдержать реактивные фланги Нидерландов, которые ван Гал еще и усилил. "Оранье" вышли без "десятки", зато с двумя номинальными вингерами вдобавок к латералам (Дюмфрису и Блинду), которые обычно действуют очень высоко.

Еще свежи воспоминания о дуэли этих сборных на ЧМ-2014. Тогда все завершилось максимально "сухой" ничьей и серией пенальти. Команда ван Гала уехала домой непобежденной. Стартовые минуты сегодняшнего матча заставили ловить флешбеки с того бразильского Мундиаля. Осторожность и страх пропустить – похоже, именно эти два фактора были ключевыми для футболистов. Борьба шла между штрафными площадками. Прежде всего – помешать сопернику. Риск – не оправдан.

Как результат, полтайма прошли почти без моментов. Можно вспомнить лишь удар Де Пауля в своего же, что стало результатом контратаки. А еще Лео Месси получил немного пространства. Действительно очень мало. Пришлось спешить, поэтому результат оказался соответствующим – мяч полетел значительно выше ворот. Зато Нидерланды не били издалека, а пытались проникать в штрафную. Без особого успеха. Пятерка защитников и Эмилиано Мартинес без труда разрушали все усилия европейцев.

Что делать, когда игра настолько плотная? Конечно, пытаться атаковать пространство за линией обороны. Команды, будто сговорились, начали раз за разом направлять проникающие передачи на рывки из глубины. Вот только у Нидерландов этим почему-то занимался Гакпо, который на Мундиале лучше себя показал, завершая атаки. Следовательно, ни разу мяч до адресата так и не дошел. В то же время у Аргентины есть Месси. Его видению поля можно только позавидовать. А когда еще и партнеры читают момент, случается гол. Лео вырезал гениальную передачу на Молину. Науэль отклеился от Блинда и протолкнул мяч мимо голкипера. "Альбиселесте" повели в счете.

До конца тайма перехватить инициативу Нидерланды так и не смогли. Лучший момент возник после стандарта, но рефери не поддержал претензии на пенальти. Да и вообще Матеу Лаос устал закрывать глаза на грубость и перед самым перерывом начал раздавать предупреждения – по одной карточке ежеминутно (всего 4). На этой ноте игроки и ушли отдыхать.

Луи ван Гал признал, что его стартовый план не сработал. Перед началом второй половины опытный специалист сделал двойную замену, изменив тактический рисунок. Бергвейн вновь провалился и закономерно ушел отдыхать. К де Роону особых претензий не было, но Нидерландам нужно было забивать, а не сдерживать соперника. Для выполнения этой задачи вышли Копмейнерс и Бергейс. Однако все надежды едва не похоронил Месси. Если бы Де Пауль отдал немного точнее, уже на 51-й минуте вопрос о победителе можно было бы снимать.

"Оранье" были вынуждены раскрываться, большими силами идти вперед. Особой выгоды это не давало, а вот к проблемам могло привести запросто. Аргентине оставалось просто воспользоваться пространством в защите соперника. Старалась не слишком активно, но этого хватило. К голу привела ошибка Дюмфриса. Акунья поймал защитника на противоходе. Тот сфолил. Пенальти. Месси уверенно исполнил наказание. Этот гол стал для Лео 10-м в финальных частях чемпионата мира и позволил повторить рекорд Габриэля Батистуты. Теперь (пока?) в "Альбиселесте" два лучших бомбардира на ЧМ.

Ну и без драки не обошлось. Паредес в грязном подкате срезал Аке. Вся скамейка запасных Нидерландцев высыпала на поле. Ван Дейк грубо толкнул обидчика. Лаос, на удивление, не пошел на крайности, ограничившись лишь несколькими желтыми.

В компенсированное время Аргентина старалась играть очень грамотно. Чтобы больше не пострадать от подач в штрафную, нужно просто не дать навешивать. Подопечные Лионеля Скалони прессинговали так, как на этом чемпионате мира еще не делали. И сработало же. Почти. Когда до финального свистка оставались какие-то секунды, "Альбиселесте" таки получили наказание за свою грубость. Вегхорст заработал перспективный штрафной у полукруга. Копмпейнерс сыграл, как чертов гений! Хавбек Аталанты владеет классным ударом, но не стал бить, а остроумно разыграл. Пас низом стал шоком для аргентинцев. Никто такого не ожидал. Кроме Вегхорста, оформившего дубль. Вот он – джокер ван Гала. 90+11 – это самый поздний спасительный гол на Мундиалях.

В овертайме наставники откатились к изначальным настройкам, стараясь прежде всего сыграть надежно. Трудно за это винить, когда до полуфинала чемпионата мира остается каких-то полчаса. Нидерланды сознательно не рисковали. Аргентина, очевидно, не отошла от шока. Со временем это прошло, и пришлось показать свое мастерство уже Нопперту. Кипер спасал после ударов Лаутаро и Ди Марии. Когда же и он был бессилен, подстраховала штанга, – Энцо Фернандес мог все завершить без пенальти.

Но все решалось, как и 8 лет назад в Бразилии. Эмилиано Мартинес уже на старте серии взял два пенальти, сделав весомую заявку на итоговый успех. Затем череда точных ударов, пока Энцо во второй раз упустил шанс стать героем вечера, не попав в створ. Однако Лаутаро все исполнил идеально. Аргентина в полуфинале ЧМ-2022 сыграет против Хорватии.

