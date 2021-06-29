"В ожидании оценки своей работы, я решил покинуть сборную Нидерландов. Цель не достигнута, это очевидно. Когда в 2020 году ко мне обратились, чтобы стать тренером сборной, я считал, что это честь и вызов, но я также понимал давление, которое на меня рухнет после назначения.

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В течение работы давление только росло, особенно сейчас. Это нездоровая ситуация – ни для меня, ни для команды, когда впереди такой важный для нидерландского футбола путь к чемпионату мира. Я хочу поблагодарить всех, болельщиков и игроков. Я также благодарю руководство, которое создавало прекрасные условия для нашей команды", – цитирует де Бура официальный сайт KNVB.

Напомним, Нидерланды завершили свой путь на Евро в 1/8 финала, сенсационно уступив Чехии (0:2).

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