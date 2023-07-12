Экс-голкипер Аякса, Ювентуса и Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар продолжает восстанавливаться от кровоизлияния в мозг.

"Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильное. Его жизни ничего не угрожает.

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Каждый раз, когда мы его посещаем, он коммуникабельный. Мы должны терпеливо ждать, чтобы увидеть, как будет развиваться его ситуация", – рассказала Аннемари официальному сайту Аякса.

Напомним, что 7 июля бывший генеральный директор нидерландской команды был направлен в отделение интенсивной терапии с кровоизлиянием в мозг. Инцидент произошел во время отпуска экс-голкипера в Хорватии.

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