Ван Дейк – отличный игрок, но Месси должен быть первым, – Мане сделал неожиданное заявление

Нападающий Ливерпуля Садьйо Мане рассказал, что был приятно удивлен выбором Лионеля Месси в голосовании за обладателя приза лучшему футболисту года ФИФА The Best.

"То, что Месси голосовал за меня – большой комплимент. Это показывает, какой путь я прошел.

Мане рассказал, как игроки Ливерпуля дразнили его и Салаха из-за конфликта

Я достиг этого уровня без длительного обучения в академии. Важно продолжать работать и идти к своей мечте. Конечно, по возможности я проголосовал бы за Месси. Ван Дейк – отличный, великолепный игрок, но Месси должен быть первым", – цитирует Мане goal.com со ссылкой на интервью The Times.

Напомним, в опросе о лучшем игроке года ФИФА Лионель Месси голосовал за Садио Мане. В итоге аргентинец опередил одноклубника сенегальца Вирджил Ван Дейка и получил престижную награду.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ