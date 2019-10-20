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Ван Дейк – отличный игрок, но Месси должен быть первым, – Мане сделал неожиданное заявление

12:15 63 Читати українською
Ван Дейк – отличный игрок, но Месси должен быть первым, – Мане сделал неожиданное заявление
Садьйо Мане / The Sun

Нападающий Ливерпуля Садьйо Мане рассказал, что был приятно удивлен выбором Лионеля Месси в голосовании за обладателя приза лучшему футболисту года ФИФА The Best.

"То, что Месси голосовал за меня – большой комплимент. Это показывает, какой путь я прошел.

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Я достиг этого уровня без длительного обучения в академии. Важно продолжать работать и идти к своей мечте. Конечно, по возможности я проголосовал бы за Месси. Ван Дейк – отличный, великолепный игрок, но Месси должен быть первым", – цитирует Мане goal.com со ссылкой на интервью The Times.

Напомним, в опросе о лучшем игроке года ФИФА Лионель Месси голосовал за Садио Мане. В итоге аргентинец опередил одноклубника сенегальца Вирджил Ван Дейка и получил престижную награду.

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Мир Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Лионель Месси Лионель Месси
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