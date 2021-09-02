Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк не готов обниматься с каждым поклонником.

Один из фанатов центрбека отчаянно пытался сделать селфи, когда Вирджил давал интервью после матча с Норвегией (1:1). Впрочем, капитан Нидерландов довольно грубо оттолкнул нарушителя спокойствия.

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Мысли болельщиков относительно поступка ван Дейка разделились. Некоторые критикуют звезду за пренебрежительное отношение к собственным поклонникам. Другие же напоминают, что пандемия никуда не исчезла, и футболистам действительно лучше избегать контактов с посторонними людьми. Кроме того, фан выбрал не лучший момент для фотографии с кумиром.

Напомним, ван Дейк впервые сыграл за сборную после тяжелой травмы колена и длительного восстановления.

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