Захисник Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк не готовий обійматися з кожним шанувальником.

Один з фанатів центрбека відчайдушно намагався зробити селфі, коли Вірджил давав інтерв'ю після матчу з Норвегією (1:1). Втім, капітан Нідерландів доволі грубо відштовхнув порушника спокою.

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Думки вболівальників щодо вчинку ван Дейка розділились. Дехто критикує зірку за зневажливе ставлення до власних прихильників. Інші ж нагадують, що пандемія нікуди не зникла, і футболістам справді краще уникати контактів з посторонніми особами. Крім того, фан обрав не найкращий момент для фотографії з кумиром.

Нагадаємо, ван Дейк вперше зіграв за збірну після важкої травми коліна і тривалого відновлення.

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