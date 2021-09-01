Группа G

Латвия – Гибралтар – 3:1

Голы: Гутковскис, 50 (п), 85, Циганікс, 89 – Де Барр, 71 (п)

Турция – Черногория – 2:2

Голы: Ундер, 9, Языджи, 31 – Марушич, 40, Радунович, 90+7

Норвегия – Нидерланды – 1:1

Голы: Холанд, 20 – Классен, 37

Группа Н

Мальта – Кипр – 3:0

Голы: Аттард, 44, Мбонг, 46, 54 – в

Удаление: Сотериу, 40 (Кипр, 2 желтая)

Россия – Хорватия – 0:0

Словения – Словакия – 1:1

Голы: Стоянович, 42 – Боженик, 33

В группе G Турция осталась единственной командой, которая до сих пор не проигрывала. Мартовский цикл подопечные Шенола Гюнеша завершили сенсационной ничьей против Латвии, но сегодня почти реабилитировались. Хозяева побеждали Черногорию до 90+7-й минуты. Ундер и Языджи довольно быстро обеспечили своей команде солидное преимущество. Чуть позже Марушич один мяч отыграл, а уже в компенсированное время спасителем гостей стал Радунович. Турция все равно осталась лидером.

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Гибралтар продолжает исключительно проигрывать. Сегодня пиренейцы уступили Латвии, один из мячей забил Андреас Циганикс, который не так давно играл в Заре. А вот битва наиболее статусных команд секстета завершилась без победителя. Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперед, но Классен вскоре выровнял положение. Скандинавы и Нидерланды отстают от Турции на два пункта.

Валерий Карпин дебютировал на посту главного тренера сборной России. Поединок против Хорватии завершился без голов. При таком сценарии Словакия имела шанс выйти на первое место группы H, но не удержала победу над Словенией. Парадоксально, но самый интересный матч этого секстета состоялся на Мальте. Кипр продержался первый тайм, но незадолго до перерыва свою команду в меньшинстве оставил Сотериу. Вторая желтая за симуляцию выглядит очень необдуманным решением. Следовательно, во второй половине хозяева на полную реализовали численное преимущество, оформив разгром.

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