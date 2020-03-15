Ван Дейк: Буду раздавлен, если Ливерпуль станет чемпионом при пустых трибунах

Нидерландский защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал ситуацию относительно остановки английской Премьер-лиги в связи с пандемией коронавируса.

"Никто не хочет играть без зрителей. Если выиграем титул на пустом стадионе и зрителей не будет, я буду раздавлен. Очевидно, когда на Энфилде нет болельщиков, это потрясение.

Большинство клубов АПЛ готовы досрочно отдать Ливерпулю чемпионский титул, – Telegraph

Пока не принято решение, куда двигаться дальше, приходится просто смириться. Когда чемпионат продолжится, подарим нашим фанатам титул, однозначно", – цитирует ван Дейка BBC.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все ведущие футбольные чемпионаты взяли паузу. Не стало исключением и английское первенство – розыгрыш АПЛ приостановили до 4 апреля.

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