''Месси ни с кем нельзя сравнивать'': Вальверде восхищается аргентинцем

Бывший главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мнением о нападающем каталонцев Лионеле Месси.

"Месси ни с кем нельзя сравнить. На тренировках он делает вещи, которых ты сам никогда не видел. За боковой линией ты часто думаешь о лучшем варианте атаки, но в итоге Месси на поле видит все гораздо лучше.

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Его очень легко тренировать, потому что он задает команде отличный импульс. Месси амбициозный и хочет побеждать, у него есть чувство долга. Он передает это команде, заставляет всех стремиться к высокому уровню. Его игра поражает и издалека, а вблизи – тем более", – приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, испанский специалист возглавлял Барселону с лета 2017 по январь 2020 года. За это время Вальверде вместе с каталонцами дважды становился чемпионом Испании и по разу выиграл национальный Кубок и Суперкубок.

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