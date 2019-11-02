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Вальверде: Не думаю о возможном увольнении из Барселоны

22:11 2 Читати українською
Вальверде: Не думаю о возможном увольнении из Барселоны
Эрнесто Вальверде / AS

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение каталонцев в рамках 12-го тура Ла Лиги против Леванте (1:3).

60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя
 
Лионель Месси 38’
38’ Лионель Месси
60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя

"Мы плохо начали второй тайм, не создавали моменты. Хотя Леванте был не очень опасным, они забили два гола за две минуты. Третий гол сильно нас подкосил.

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Был ли я удивлен игрой своих футболистов и думаю ли или об отставке? Нет. Это ответ на оба вопроса. Я ни о чем не беспокоюсь и хочу смотреть вперед", – цитирует Вальверде AS.

Напомним, Барселона на выезде уступила Леванте (3:1) и потеряла Суареса из-за травмы.

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Теги
Леванте - Барселона Барселона Барселона Леванте Леванте Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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