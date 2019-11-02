Вальверде: Не думаю о возможном увольнении из Барселоны

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение каталонцев в рамках 12-го тура Ла Лиги против Леванте (1:3).

"Мы плохо начали второй тайм, не создавали моменты. Хотя Леванте был не очень опасным, они забили два гола за две минуты. Третий гол сильно нас подкосил.

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Был ли я удивлен игрой своих футболистов и думаю ли или об отставке? Нет. Это ответ на оба вопроса. Я ни о чем не беспокоюсь и хочу смотреть вперед", – цитирует Вальверде AS.

Напомним, Барселона на выезде уступила Леванте (3:1) и потеряла Суареса из-за травмы.

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