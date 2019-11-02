Вальверде: Не думаю про можливе звільнення з Барселони

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував поразку каталонців в рамках 12-го туру Ла Ліги проти Леванте (1:3).

"Ми погано почали другий тайм, не створювали моменти. Хоча Леванте був не дуже небезпечним, вони забили два голи за дві хвилини. Третій гол сильно нас підкосив.

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Чи був я здивований грою своїх футболістів та чи думаю про відставку? Ні. Це відповідь на обидва питання. Я ні про що не турбуюся і хочу дивитися вперед", – цитує Вальверде AS.

Нагадаємо, Барселона на виїзді поступилась Леванте (3:1) та втратила Суареса через травму.

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