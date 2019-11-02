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Вальверде: Не думаю про можливе звільнення з Барселони

22:11 86 Читать на русском
Вальверде: Не думаю про можливе звільнення з Барселони
Ернесто Вальверде / AS

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував поразку каталонців в рамках 12-го туру Ла Ліги проти Леванте (1:3).

60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя
 
Ліонель Мессі 38’
38’ Ліонель Мессі
60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя

"Ми погано почали другий тайм, не створювали моменти. Хоча Леванте був не дуже небезпечним, вони забили два голи за дві хвилини. Третій гол сильно нас підкосив.

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Чи був я здивований грою своїх футболістів та чи думаю про відставку? Ні. Це відповідь на обидва питання. Я ні про що не турбуюся і хочу дивитися вперед", – цитує Вальверде AS.

Нагадаємо, Барселона на виїзді поступилась Леванте (3:1) та втратила Суареса через травму.

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Теги
Леванте - Барселона Барселона Барселона Леванте Леванте Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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