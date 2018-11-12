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Вальверде назвал причины сенсационного поражения Барселоны от Бетиса

00:50 12 Читати українською
Вальверде назвал причины сенсационного поражения Барселоны от Бетиса
Эрнесто Вальверде / Фото indianexpress

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде попытался объяснить неуверенную игру свои подопечных в матче против Бетиса (3:4).

"У меня сложилось впечатление, что мы хорошо начали и заставляли соперника терять мяч. Но потом были не очень хорошие моменты. Я думаю, проблема в том, что у нас все не так хорошо, мы не контролировали игру, мы достигли успеха и это результат первого тайма. Во втором тайме, каждый раз, когда мы забивали и находили свою игру, соперник отвечал голом.

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Я покидал поле с ощущением, что мы провели очень плохой первый тайм. Я не хочу преуменьшать заслуги соперника, они рисковалии играли своими сильными сторонами. Но я должен анализировать мою команду, и я думаю, что мы могли бы сыграть лучше. Второй тайм оставил меня более довольным", – цитирует Вальверде издание AS.

После 12-ти туров Барселона продолжает возглавлять Ла Лигу, имея в активе 24 очка.

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Барселона - Бетис: Воскресенье 11 ноября 2018

Барселона
Матч окончен
3 : 4
Бетис
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