Вальверде назвав причини сенсаційної поразки Барселони від Бетіса

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде спробував пояснити невпевнену гру свої підопічних у матчі проти Бетіса (3:4).

"У мене склалося враження, що ми добре почали і змушували суперника втрачати м'яч. Але потім були не дуже хороші моменти. Я думаю, проблема в тому, що у нас все не так добре, ми не контролювали гру, ми не досягли успіху і це результат першого тайму. У другому таймі, кожен раз, коли ми забивали і знаходили свою гру, суперник відповідав голом.

Барселона – Бетіс – 3:4 – відео голів та огляд матчу

Я покидав поле з відчуттям, що ми провели дуже поганий перший тайм. Я не хочу применшувти заслуги суперника, вони ризикувли і грали своїми сильними сторонами. Але я повинен аналізувати мою команду, і я думаю, що ми могли б зіграти краще. Другий тайм залишив мене більш задоволеним", – цитує Вальверде видання AS.

Після 12-ти турів Барселона продовжує очолювати Ла Лігу, маючи в активі 24 очки.

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