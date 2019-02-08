В матче 23 тура Ла Лиги Вальядолид и Вильярреал разошлись безголевой ничьей.

Чемпионат Испании 2018/19, 23 тур

Вальядолид – Вильярреал – 0:0

Вальядолид и Вильярреал не смогли выявить сильнейшего. В матче было больше борьбы, чем моментов у ворот, а потому и забить никому из команд так и не удалось.



Вильярреал набрал 20 пунктов и остался в зоне вылета, Вальядолид с 26 очками расположился на 14 строчке.