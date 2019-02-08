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Вальядолид и Вильярреал не смогли выявить сильнейшего

8 февраля 23:57 5 Читати українською
Вальядолид и Вильярреал не смогли выявить сильнейшего
Вальядолид – Вильярреал – 0:0 / Сайт Ла Лиги

В матче 23 тура Ла Лиги Вальядолид и Вильярреал разошлись безголевой ничьей.

Чемпионат Испании 2018/19, 23 тур

Вальядолид – Вильярреал – 0:0

Вальядолид и Вильярреал не смогли выявить сильнейшего. В матче было больше борьбы, чем моментов у ворот, а потому и забить никому из команд так и не удалось.

Вильярреал набрал 20 пунктов и остался в зоне вылета, Вальядолид с 26 очками расположился на 14 строчке.

Испания23 турЕстадіо Хосе Сорілья (Вальядолід)

Вальядолід - Вильярреал: Пятница 08 февраля 2019

Вальядолід
Матч окончен
0 : 0
Вильярреал
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Вильярреал Вильярреал Вальядолід Вальядолід Испания Вальядолід - Вильярреал
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