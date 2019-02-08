В матчі 23 туру Ла Ліги Вальядолід та Вільяреал розійшлись безгольовою нічиєю.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 23 тур

Вальядолід – Вільяреал – 0:0

Вальядолід та Вільяреал не змогли виявити сильнішого. В матчі було більше боротьби, аніж моментів біля воріт, а тому і забити нікому з команд так і не вдалось.

Віляьреал набрав 20 пунктів та залишився в зоні вильоту, Вальядолід з 26 очками розташувався на 14 сходинці.