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Вальядолід та Вільяреал не змогли виявити сильнішого

8 лютого 23:53 22 Читать на русском
Вальядолід та Вільяреал не змогли виявити сильнішого
Вальядолід – Вільяреал – 0:0 / Сайт Ла Ліги

В матчі 23 туру Ла Ліги Вальядолід та Вільяреал розійшлись безгольовою нічиєю.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 23 тур

Вальядолід – Вільяреал – 0:0

Вальядолід та Вільяреал не змогли виявити сильнішого. В матчі було більше боротьби, аніж моментів біля воріт, а тому і забити нікому з команд так і не вдалось.

Віляьреал набрав 20 пунктів та залишився в зоні вильоту, Вальядолід з 26 очками розташувався на 14 сходинці.

Іспанія23 турЕстадіо Хосе Сорілья (Вальядолід)

Вальядолід - Вільяреал: П'ятниця 08 лютого 2019

Вальядолід
Матч завершено
0 : 0
Вільяреал
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Теги
Вільяреал Вільяреал Вальядолід Вальядолід Іспанія Вальядолід - Вільяреал
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