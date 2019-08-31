Вальядолид без Лунина уступил Леванте, Хетафе расписал боевую ничью с Алавесом: 3-й тур Ла Лиги, матчи субботы

В субботу, в рамках 3-го тура испанской Примеры, состоялось четыре поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 3-й тур

Леванте – Вальядолид – 2:0

Голы: Леон, 83, Моралес, 94

Хетафе – Алавес – 1:1

Голы: Молина, 24 – Хочелу, 31

Бетис – Леганес – матч начнется в 22:00

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В очередном матче Ла Лиги Леванте принимал Вальядолид. Уже на 17-й минуте хозяева получили право на пенальти. Однако помощник арбитра не был уверен в правильности принятия решения и судья матча воспользовался помощью системы VAR. После просмотра видеоповтора рефери отменил свое первоначальное решение.

Довольно равная игра увенчалась голом на 83-й минуте – Серхио Леон оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его низом под левую штангу Жорди Масипа. А на четвертой добавленной минуте точку в матче поставил Хосе Луис Моралес точно пробив под перекладину. Наш Андрей Лунин весь матч провел в запасе.

В поединке Хетафе и Алавеса все голы были забиты в первом тайме: на 24-й минуте Хорхе Молина вывел хозяев вперед, однако потом Хоселу забил ответный мяч и установил окончательный счет.

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