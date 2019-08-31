Осасуна расписала боевую ничью с Барселоной и обошла каталонцев в турнирной таблице Ла Лиги

В рамках 3-го тура чемпионата Испании Осасуна добыла очень уверенную ничью в матче против Барселоны (2:2).

Осасуна начала с места в карьер, шокировав Барселону красивым голом уже на 7-й минуте встречи. Брандон классно накрутил защитников на правом фланге атаки хозяев и выполнил прекрасную подачу на дальнюю штангу, откуда абсолютно свободный Торрес мощно пробил с лёта – 1:0!

Каталонцы растерялись, что вылилось в полное отсутствие остроты у ворот Осасуны в течении всего первого тайма. Памплонцы уверенно держали чемпиона на дистанции, позволив нанести по собственным воротам два очень неточных удара, а также уверенно сажали соперника на жёлтые карточки. Кроме того, они не оставляли попыток удвоить своё преимущество – впрочем, ничего интереснее дальнего выстрела выше ворот в исполнении Торреса создать не удалось. Первый тайм завершился абсолютно заслуженной победой Осасуны.

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После перерыва Эрнесто Вальверде снял с игры Семеду и выпустил 16-летнего нападающего Фати. Решение было далеко не самым очевидным, однако Барселона всё равно захватила инициативу, как следует прижав соперника. После нескольких неплохих подходов к штрафной каталонцы вполне справедливо сравняли счёт – это Фати ударом головой в дальний угол замкнул подачу Переса, став самым молодым автором гола Барселоны в Ла Лиге.

Впрочем, Осасуна не отсиживалась в обороне, пытаясь контратаковать при первой же возможности. Так на 58-й и 62-й минутах с дальней дистанции стрелял Брандон – первый удар вышел неточным, а вот второй тер Штеген в невероятном прыжке парировал. Впрочем, Барселона всё равно давила: особенно выделялся Перес, классно пробивал в касание на 60-й, а на 63-й с левого края стрелял Фати – оба раза надёжно сыграл голкипер хозяев. В конце концов, на 64-й произошло то, что должно было произойти: Артур, вышедший на замену, принял передачу Переса, качнул защитника в штрафной и пробил в дальний угол – 1:2!

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Казалось, что теперь Барселона окончательно добьёт соперника, но в последующие 15 минут трудно вспомнить что-то интересное со стороны гостей. У Осасуны же были классные дальние выстрелы в исполнении Торреса и Вильяра на 76-й и 80-й минутах – последний выглядел особенно красиво, но тер Штеген вытянулся в струнку и парировал. В конце концов, каталонцы были наказаны за свою пассивность на 81-й, когда Пике рукой заблокировал прострел с правого края штрафной. Арбитр назначил пенальти, а Торрес уверенно его реализовал – 2:2!

В эндшпиле поединка Осасуна довольно неплохо отбивалась и даже классно убегала в контратаки, но Барселона имела шанс вырвать победу. Его на 88-й минуте упустил один из лучших футболистов "блаугранас" в игре – Перес вышел один на один, но не смог переиграть голкипера.

В итоге, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Таким образом, Осасуна набрала 5 очков и обошла Барселону в турнирной таблице!

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