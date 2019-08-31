Вальядолід без Луніна поступився Леванте, Хетафе розписав бойову нічию з Алавесом: 3-й тур Ла Ліги, матчі суботи

У суботу, в рамках 3-го туру іспанської Прімери, відбулось чотири поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2019/20, 3-й тур
Леванте – Вальядолід – 2:0
Голи: Леон, 83, Моралес, 94
Хетафе – Алавес – 1:1
Голи: Моліна, 24 – Хочелу, 31
Бетіс – Леганес – матч розпочнеться о 22:00
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В черговому матчі Ла Ліги Леванте приймало Вальядолід. Вже на 17-й хвилині господарі здобули право на пенальті. Однак помічник арбітра не був впевнений у правильності прийняття рішення і суддя матчу скористався допомогою системи VAR. Після перегляду відеоповтору рефері відмінив своє першопочаткове рішення.
Доволі рівна гра увінчалась голом на 83-й хвилині — Серхіо Леон опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його низом під ліву стійку воріт Жорді Масіпа. А на четвертій доданій хвилині крапку у матчі поставив Хосе Луїс Моралес влучно пробивши під поперечину. Наш Андрій Лунін весь матч провів у запасі.
У поєдинку Хетафе та Алавеса всі голи були забиті у першому таймі: на 24-й хвилині Хорхе Моліна вивів господарів вперед, однак згодом Хоселу забив у відповідь та встановив остаточний рахунок.
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