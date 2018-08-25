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Вальядолид – Барселона: прямая трансляция

22:15 4 Читати українською
Вальядолид – Барселона: прямая трансляция
Вальядолид – Барселона: прямая трансляция 25 августа

Во 2 туре испанской Примеры Барселона поехала в гости к Вальядолиду. Смотрите прямую трансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 2 тура Примеры Вальядолид – Барселона начнется в 23:15 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Испания2 турЕстадіо Хосе Сорілья (Вальядолід)

Вальядолід - Барселона: Суббота 25 августа 2018

Вальядолід
до матча
12
час
:
40
мин
Барселона
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Главное Испания Барселона Барселона Вальядолід Вальядолід Вальядолід - Барселона
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