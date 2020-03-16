Валенсия страдает от коронавируса – в клубе обнародовали шокирующую статистику инфицированных

Легендарная Месталья еще долго будет оставаться без зрителей / Твиттер ФК Валенсия

Опасная болезнь продолжает свое черное дело.

Испанская Валенсия на своем сайте сообщила, что несмотря на строгие меры, которые клуб принял после проведения матча Лиги чемпионов в Милане 19 февраля, им не удалось остановить распространение болезни в клубе.

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К слову, накануне в клубе официально подтвердили обнаружение COVID-19 у 5-х игроков и тренеров первой команды. Фамилии больных не обнародовали, однако точно известно, что среди них был защитник Эсекиэль Гарай, который сам объявил о том, что инфицирован коронавирусом, а также Эльяким Мангала и Хосе Гайя.

Теперь в Валенсии заявили о новых положительных случаях коронавируса. Они протекают бессимптомно, зараженные находятся в своих домах, проводя меры медицинского наблюдения и изоляции. В общем, по последним результатам число инфицированных в клубе достигло 35%.

К слову, Испания занимает четвертое место в мире и второе в Европе по количеству диагностированных случаев коронавируса. По состоянию на 16 марта в стране инфицировано 9407 человек. Зафиксировано 342 летальных случая, еще 530 человек полностью выздоровели.

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