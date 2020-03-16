Барселона предлагает перенести Евро-2020 и Копа Америка

Глава каталонского клуба имеет свое видение относительно сроков завершения испанского первенства.

Как известно, завтра, 17 марта, состоится видеоконференция, организованная УЕФА, с представителями всех 55-ти европейских ассоциаций. На ней должны решить насущные вопросы внутренних чемпионатов, а также судьбу еврокубков и чемпионата Европы.

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Каталонская Барселона уже определилась со своими приоритетами и готова предложить собственный сценарий. В частности, по информации издания Sport.es, президент "блаугранас" Хосеп-Мария Бартомеу завтра будет ратовать за то, чтобы команды завершили внутренние чемпионаты, а крупные турниры вроде Евро-2020 и Копа Америка перенести на 2021 год. Глава "сине-гранатовых" знает, что будет иметь большую поддержку в этом вопросе, поэтому данное предложение может рассчитывать на успех.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все ведущие европейские чемпионаты (и не только) стали на вынужденную паузу. Пострадали также еврокубки.

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