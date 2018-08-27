Валенсия сенсационно уступила Эспаньолу, Севилья и Вильярреал разошлись миром

В матчах 2 тура Ла Лиги Эспаньол нанес неожиданное поражение Валенсии, Севилья и Вильярреал не смогли выявить сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Эспаньол неожиданно обыграл Валенсию. Первый тайм команды провели достаточно ровно, правда моменты у Эспаньола были несколько острее. А вот во втором тайме Эспаньол повел в счете. Гранеро классным ударом со штрафного метров с 17 забил от перекладины. Мяч отскочил от газона и вылетел обратно, однако система VAR зафиксировала взятие ворот. А за 6 минут Баптистао откликнулся на передачу из глубины, опередил защитника и почти обошел вратаря, однако решил отдать на свободного Иглесиаса, который забивал в пустые ворота. 2:0 – левантийцы во втором подряд матче чемпионата пока не могут победить.

Севилья и Вильярреал разошлись миром. Хотя моментов еще в первом тайме команды создали предостаточно. Сначала острые моменты имели Эскудеро и Силва, однако в первом случае прекрасно среагировал Асенхо, а во втором нападающему не хватило точности. Под конец первого тайма настала очередь Вильярреала угрожать воротам андалусийцев. Дважды мог забить Экамби, однако сначала он не смог переиграть Вацлика при выходе 1 на 1, а чуть позже вратарь отразил мощный удар форварда с близка. Во втором тайме моментов стало меньше и команды завершили матч безголевой ничьей.

После 2 туров Севилья и Эспаньол набрали по 4 очка и занимают 3 и 4 строчки турнирной таблицы соответственно. Вильярреал и Валенсия с 1 пунктом осталась на 13 и 15 позиции соответственно.

Чемпионат Испании 2018/19, 2 тур

Эспаньол – Валенсия – 2:0

Голы: Гранеро, 62, Иглесиас, 68

Севилья – Вильярреал – 0:0