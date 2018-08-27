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Валенсія сенсаційно поступилась Еспаньйолу, Севілья та Вільяреал розійшлися миром

01:12 13 Читать на русском
Валенсія сенсаційно поступилась Еспаньйолу, Севілья та Вільяреал розійшлися миром
Радість гравців Еспаньйола - Сайт Ла Ліги

В матчах 2 туру Ла Ліги Еспаньйол завдав несподіваної поразки Валенсії, Севілья та Вільяреал не змогли виявити сильнішого. Рахунок та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

Еспаньйол несподівано обіграв Валенсію. Перший тайм команди провели досить рівно, щоправда моменти в Еспаньйола були дещо гострішими. А от в другому таймі Еспаньйол повів у рахунку. Гранеро класним ударом зі штрафного метрів з 17 забив від поперечки. М'яч відскочив від газону і вилетів назад, проте система VAR зафіксувала взяття воріт. А за 6 хвилин Баптістао відгукнувся на передачу з глибини, випередив захисника і майже обійшов воротаря, проте вирішив віддати на вільного Іглесіаса, який забивав у порожні ворота. 2:0 – левантійці у другому поспіль матчі чемпіонату поки не можуть перемогти.

Севілья та Вільяреал розійшлися миром. Хоча моментів ще в першому таймі команди створили предостатньо. Спочатку гострі моменти мали Ескудеро та Сілва, проте в першому випадку чудово зреагував Асенхо, а в другому нападнику забракло точності. Під кінець першого тайму настала черга Вільяреала загрожувати воротам андалусійців. Двічі міг забити Екамбі, однак спочатку він не зміг переграти Вацліка при виході 1 на 1, а трохи згодом воротар відбив потужний удар форварда з близька. В другому таймі нагод поменшало і команди завершили матч безгольовою нічиєю.

Після 2 турів Севілья та Еспаньйол набрали по 4 очки і займають 3 та 4 сходинки турнірної таблиці відповідно. Вільяреал та Валенсія з 1 пунктом залишилась на 13 і 15 позиції відповідно.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 2 тур

Еспаньйол – Валенсія – 2:0

Голи: Гранеро, 62, Іглесіас, 68

Севілья – Вільяреал – 0:0

Іспанія2 турКорнелья-Ель Прат (Барселона)

Еспаньйол - Валенсія: Неділя 26 серпня 2018

Еспаньйол
Матч завершено
2 : 0
Валенсія
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