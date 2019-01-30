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Валенсія зробила фантастичний камбек у матчі Кубка Іспанії проти Хетафе та вийшла в півфінал турніру

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Валенсія зробила фантастичний камбек у матчі Кубка Іспанії проти Хетафе та вийшла в півфінал турніру
Валенсія – Хетафе / Фото ФК Валенсія

Відбувся матч відповідь 1/4 фіналу Кубка Іспанії Валенсія – Хетафе.

Кубок Іспанії, 1/4 фіналу, матч-відповідь

Валенсія – Хетафе – 3:1 (0:1)

Голи: Родріго, 61, 90+2, 90+3 – Моліна, 1

Вилучення: Джене, 74 (Х)

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Поступившись у першому матчі 0:1, Валенсії понад усе потрібно було перемагати у цьому поєдинку, але гравці Хетафе були іншої думки. Гості вже на першій хвилині шокували голом господарів.

Лише після перерви Родріго зумів зрівняти рахунок. Після 74-ї хвилини Валенсія перебувала у більшості, проте з наближенням фінального свистка надії господарів танули, оскільки їм потрібно було забивати ще мінімум 2 м'ячі.

За справу взявся Родріго, і вже у доданий час двічі вразив ворота суперника. Хет-трик іспанця подарував "кажанам" путівку в півфінал.

Кубок Іспанії1/4 фіналу, матчі-відповіді

Валенсія - Хетафе: Вівторок 29 січня 2019

Валенсія
Матч завершено
3 : 1
Хетафе
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Теги
Валенсія - Хетафе Морено Родріго Морено Родріго Валенсія Валенсія Хетафе Хетафе Іспанія Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19
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