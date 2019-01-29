Барселона – Севилья: прогноз на матч Кубка Испании

Барселона и Севилья встретятся в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Кубка Испании Барселона – Севилья состоится 30 января на стадионе Камп Ноу. Начало игры в 22:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Барселона – Севилья, прогноз букмекеров на матч Кубка Испании:

Британские букмекеры из конторы William Hill в этом матче предпочитают Барселону, а шансы на выход в полуфинал Кубка Испании считают несколько лучше у Севильи. Коэффициент на победу хозяев в данном поединке составляет 1.24. На то, что "блаугранас" выйдут в полуфинал – 2.20.

В то же время вероятный успех Севильи в этой игре оценивается баллом 12.00. На то, что подопечные Пабло Мачина выйдут в следующую стадию, принимают ставки с коэффициентом 1.61.

Похожего мнения и в австрийской Bwin. Там победу Барселоны в данном матче принимают ставки с коэффициентом 1.25. На Севилью можно поставить с баллом 12.00. Коэффициент на выход каталонцев в полуфинал составляет 2.15, на победу андалусийцев – 1.62.

Напомним, в первом матче Севилья одолела Барселону со счетом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме. Таким образом команда Пабло Мачина сохраняет хорошие шансы на выход в следующую стадию соревнований.