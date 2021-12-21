Программу 18 тура закрывало дерби между Леванте и Валенсией. Команды базируются в одном городе и даже имеют летучую мышь на эмблеме, хотя первых испанцы называют "лягушками". Почему так случилось– отдельная история – а вот в нынешнем поединке на Сюидад де Валенсия важен был только результат. Хозяева (Леванте) шли на последней позиции в турнирной таблице без побед в чемпионате, а вот гости в случае триумфа могли приблизиться к зоне ЛЧ на расстояние двух очков.

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"Лягушки" лучше начали встречу, заработав пенальти за игру рукой в ​​исполнении Диакаби. Кампанья подошел к точке и пробил, однако Силессен парировал – впрочем, Хосе тут же сыграл на добивании. 1:0! Спустя ещё три минуты Леванте удвоил преимущество в счёте в результате контратаки с передачей Моралеса под удар Рохеру. Марти выстрелил низом точно в угол – 2:0!

После этого Валенсия выдержала ещё несколько опасных атак. Леванте не смог добить "летучих мышей", а на 44-й минуте они ещё и отыграли один гол в результате прорыва Гедеша, обыгрыша с Дуро и удара Гонсалу с линии штрафной. Точно в дальний угол! 2:1 – именно с этим счётом футболисты отправились отдыхать.

Начало второго тайма "лягушки" провалили. Через две минуты после возобновления игры Везу сбил Дуро в своей штрафной, а рефери назначил пенальти. Солер уверенно его реализовал, восстановив статус-кво. После этого Леванте удалось выровнять ход встречи, однако после 60-х минут хозяева начали проседать капитально – в частности, у Гедеша был и выстрел над перекладиной метров с 14-ти, и неудачный выход один на один.

В конце концов, на 72-й минуте Валенсия дожала соперника – это неутомимый Гедеш отдал передачу на правый край штрафной под удар Солеру в ближний угол 2:3!

На 85-й же гости вколотили четвёртый гол вследствие проникающего паса на Гедеша с обыгрышем защитника и голкипера. Леванте в компенсированное время сократил отставание усилиями Барди, но на камбэк у "лягушек" времени не хватило.

В итоге финальный свисток зафиксировал победу Валенсии со счетом 4:3. Дерби удалось!

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