Чемпионат Испании 2022/23, 30-й тур

Эльче – Валенсия – 0:2

Голы: Лино, 19, Верду, 42 (автогол)

Мальорка – Хетафе – 3:1

Голы: Ли Кан Ин, 57, 90+5, Раильо, 64 – Майораль, 23

Севилья – Вильярреал – 2:1

Голы: Мир, 34, Эн-Несири, 90+4 – Торрес, 57

Валенсия прервала 4-матчевую безвыигрышную серию, одолев главного аутсайдера Ла Лиги. Эльче принимал "летучих мышей" в родных стенах, пропустив два гола еще до перерыва. Счет открыл Лино, который воспользовался удачной скидкой от Кавани и вышел один на один – 1:0.

Второй мяч забили сами хозяева – Верду срезал мяч в собственные ворота. Нико Гонсалес мог и разгром совершить, однако при замыкании подачи с углового попал в перекладину. Валенсия благодаря победе в Аликанте (2:0) поднялась на 18-ю позицию в таблице. От спасительной 17-й команду отделяет лишь худшая статистика в матчах против Альмерии.

Мальорка обошла Цыганкова в турнирной таблице Примеры. Для этого надо было победить Хетафе у себя дома на острове – впрочем, задача оказалась непростой. В первом тайме хозяева провели всего один удар, а мадридцы только три. Впрочем, один из них едва не залетел в ворота (Унал головой пробил мимо дальней штанги), а другой благодаря рикошету открыл счет. 0:1!

На второй тайм Хетафе выйти забыл. Команда не нанесла ни одного выстрела, в то время как Мальорка сделала это 7 раз. Четыре раза островитяне попали в створ – и этого хватило аж для трех голов!

На 57-й минуте Ли Кан Ин сыграл на добивании после удара Морланеса, на 64-й подачу с углового замкнул Раильо, а на последних секундах Ли Кан Ин завершил контратаку (с 3-в-2 она превратилась в 3-в-0), оформив дубль. 3:1 Балеарцы обходят Жирону на два очка и занимают десятую позицию в таблице.

Программу 30-го тура завершал поединок на Рамон Санчес Писхуан, где Севилья принимала Вильярреал. Андалусийцы набрали хорошую форму, взяв 7 очков в последних трех матчах и разгромив МЮ в четверг – вот и "жёлтой субмарине" они забили на 34-й минуте. Героем стал Мир, который с правого края штрафной прошил Рейну (хотя ключевым стал рывок Сусо с мячом на 30 метров).

В первом тайме "рохибланкос" были значительно активнее, однако после перерыва инициативу перехватили гости. На 57-й минуте они сравняли счет усилиями Пау Торреса – после подачи с углового он принял скидку от Пино и пробил с нескольких сантиметров в пустой угол. 1:1! Именно с этими цифрами на табло и завершилось основное время.

В целом, Вильярреал был острее нервионцев (5:0 по явным голевым возможностям), однако конвертировать свое преимущество в победу "желтая субмарина" не смогла. Севилья же наказала за расточительство вторым голом – его на 4-й компенсированной минуте провел Эн-Несири, который замкнул навес с корнера. 2:1!

"Рохибланкос" празднуют победу и догоняют Цыганкова по очкам, а Вильярреал остается на седьмой строчке.