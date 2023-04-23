В рамках програми дня у 30-му турі Ла Ліги провели кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 30-й тур

Ельче – Валенсія – 0:2

Голи: Ліно, 19, Верду, 42 (автогол)

Мальорка – Хетафе – 3:1

Голи: Лі Кан Ін, 57, 90+5, Раільйо, 64 – Майораль, 23

Севілья – Вільяреал – 2:1

Голи: Мір, 34, Ен-Несірі, 90+4 – Торрес, 57

Валенсія перервала 4-матчеву безвиграшну серію, здолавши головного аутсайдера Ла Ліги. Ельче приймав "кажанів" у рідних стінах, пропустивши два голи ще до перерви. Рахунок відкрив Ліно, який скористався вдалою скидкою від Кавані й вийшов віч-на-віч – 1:0.

Другий м'яч забили самі господарі – Верду зрізав м'яч у власні ворота. Ніко Гонсалес міг і розгром вчинити, однак при замиканні подачі з кутового поцілив у поперечину.

Валенсія завдяки перемозі в Аліканте (2:0) піднялась на 18-ту позицію. Від рятівної 17-ї команду відділяє лишень гірша статистика у матчах проти Альмерії.

Мальорка обійшла Циганкова в турнірній таблиці Прімери. Для цього треба було перемогти Хетафе у себе вдома на острові – втім, завдання виявилось непростим.

У першому таймі господарі провели всього один удар, а мадридці тільки три. Втім, один із них ледь не залетів у ворота (Унал головою пробив повз дальню стійку), а інший завдяки рикошету відкрив рахунок. 0:1!

На другий тайм Хетафе вийти забув. Команда не завдала жодного пострілу, в той час як Мальорка зробила це 7 разів. Чотири рази острів'яни влучили у площину – і цього вистачило аж для трьох голів!

На 57-й хвилині Лі Кан Ін зіграв на добиванні після удару Морланеса, на 64-й подачу з кутового замкнув Раільйо, а на останніх секундах Лі Кан Ін завершив контратаку (з 3-в-2 вона перетворилась у 3-в-0), оформивши дубль. 3:1! Балеарці обходять Жирону на два очки й займають десяту позицію в таблиці.

Програму 30-го туру завершував поєдинок на Рамон Санчес Пісхуан, де Севілья приймала Вільяреал. Андалусійці набрали хорошу форму, взявши 7 очок у останніх трьох матчах і розгромивши МЮ у четвер в Лізі Європи – от і "жовтій субмарині" вони забили на 34-й хвилині. Героєм став Мір, який з правого краю штрафного прошив Рейну (хоча ключовим став ривок Сусо з м'ячем на 30 метрів).

В першому таймі "рохібланкос" були значно активнішими, однак по перерві ініціативу перехопили гості. На 57-й хвилині вони зрівняли рахунок зусиллями Пау Торреса – після подачі з кутового він прийняв скидку від Піно й пробив з кількох сантиметрів у порожній кут. 1:1! Саме з цими цифрами на табло і завершився основний час.

В цілому, Вільяреал був гострішим за нервіонців (5:0 за явними гольовими нагодами), однак конвертувати свою перевагу в перемогу "жовта субмарина" не змогла. Севілья ж покарала за марнотратство другим голом – його на 4-й компенсованій хвилині провів Ен-Несірі, який замкнув навіс з корнера. 2:1!

"Рохібланкос" святкують перемогу й наздоганяють Циганкова за очками, а Вільяреал залишається на сьомій сходинці.

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